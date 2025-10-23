Creadores de "Historia de un Oso" presentan su primera película animada

El director Gabriel Osorio y el productor Patricio Escala, ganadores del Oscar por el corto animado "Historia de un Oso", presentaron su nuevo proyecto cinematográfico.

"Brave Cat" es el nombre de la primera película animada de la dupla bajo el alero de su productora Punkrobot.

El largometraje seguirá a "Kona", una joven gata que buscará incesantemente a su madre secuestrada por un grupo de perros por encargo de los humanos. Para ello "Kona" emprenderá un viaje junto a un pequeño cachorro canino y a un oso que escapó de un circo para cumplir su objetivo.

"Esta historia surge de las personas que permanecen, de las familias que aún están buscando a sus seres queridos", adelantó Gabriel Osorio a Variety.

El director agregó que "este tipo de historias nos definen como estudio: una aventura cargada de emociones, hecha con mucho cuidado y profesionalismo, pero por sobre todo, con un mensaje de esperanza en tiempos de división".

La fecha de estreno de "Brave Cat" aún no ha sido revelada.