Acuerdo Codelco-SQM: Corfo descartó opacidad y resaltó esquema que evita "bache productivo"

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, negó en Cooperativa que el acuerdo de explotación de litio entre Codelco y SQM tenga visos de opacidad, aunque subrayó que ambas empresas manejan "algunos elementos de privacidad", porque lo contrario podría afectar su operación internacional.

"El tema de la opacidad, por supuesto que no hay, porque todos los actos que nosotros hacemos como Corfo -que es una institución pública- están regidos por Contraloría. Por lo tanto, está encima de nosotros y hace un seguimiento muy acucioso, como ustedes se habrán dado cuenta, particularmente con los contratos", afirmó Benavente en El Diario de Cooperativa.

Asimismo, "todos estos contratos fueron públicos, incluidos sus borradores en el proceso de la consulta indígena. No solamente se los entregamos a las comunidades, sino que también eran públicos para todo el mundo. Entonces, desde el punto de vista de lo que concierne a Corfo en el lado público, todo eso está transparente y siguen los procedimientos", expresó el ingeniero civil.

"Ahora, acuérdense que aquí hay dos empresas vinculadas, que son Codelco y SQM. Y, efectivamente, tienen algunos elementos de privacidad con respecto a cierta información, porque (de lo contrario) puede afectar de alguna manera los mercados internacionales. Sobre todo en la valoración de SQM, que no solamente se transa en la bolsa chilena, sino en las bolsas internacionales", explicó Benavente.

"Independientemente de la propiedad de Codelco, que es una empresa pública, hay ciertas acciones que obviamente tienen que ser privadas, porque si no lo fueran, de alguna manera alteraría (el mercado) y esto generaría información privilegiada, por ejemplo, para algunos agentes, y eso está prohibido por los entes reguladores internacionales", señaló.

En el acuerdo Codelco-SQM no se hizo licitación para sortear "baches productivos"

El vicepresidente de Corfo aseguró que la sociedad "ya está creada" por Codelco para erigir la Minera Tarar a fin de explotar litio en el Salar de Atacama, y recordó que ésta se fusionará con SQM a partir del año 2031, concluyendo sus funciones extractivas en 2060.

"Tarar se fusionará con SQM y se transformará en una sola empresa, en la cual tienen que definir los directores y un sinnúmero de elementos legales. Pero, principalmente, en esa empresa nueva, Codelco tendrá el control del 50,1% y SQM el 49,9%", reiteró.

Asimismo, Benavente afirmó que la instalación de las obras "ya están en marcha, porque, justamente, la gracia de lo que se desarrolló como estrategia era evitar este bache productivo para que no hubiera, de alguna manera, una paralización de la faena y que todo empezara de nuevo. Ese es el gran problema que tenían las licitaciones".

"Entonces, es un proceso continuo que, por lo pronto, modifica -en el fondo- la constitución de SQM, donde nosotros (como Corfo) tenemos un vínculo con la minera a través del contrato actual, que tiene que compensar a esta empresa nueva con Codelco, que controlará el 49,9% hasta el año 2030", sostuvo.

Además, "una de las ventajas que le da a SQM (esta fusión) es que, dado que ya sabe que va a tener del 2031 al 2060 (para explotar litio), le permite hacer las inversiones ahora. Y eso nos beneficia a nosotros como Corfo, porque tenemos un ingreso sobre las ventas", expresó el vicepresidente de la entidad.

¿Cuál será el valor del litio en el futuro?

Benavente también se refirió al valor estimado que tendrá el litio en el futuro, cuando la asociación de Codelco y SQM esté en pleno funcionamiento.

"A Australia le cuesta más o menos 9.000 dólares producir la tonelada de litio de roca, por lo que el valor no puede bajar de ahí. Y a nosotros nos cuesta -en promedio- 3.000 dólares la tonelada producirlo; por lo tanto, si es que está a 9.000 o 10.000, (ya) ganamos 6.000 de margen", aseguró.

"Lo que se espera es que, por el efecto de la demanda asociada a la electromovilidad, ésta vaya subiendo y presione los precios hacia arriba, a pesar de que nosotros vamos a aumentar nuestra producción. Los especialistas internacionales muestran que el precio a mediano plazo y largo plazo va a ser alrededor de 15.000 dólares, con fluctuaciones naturales que tienen los recursos naturales a través del tiempo", proyectó el vicepresidente de Corfo.