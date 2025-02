'Cónclave' gana el Premio BAFTA a Mejor Película

El drama papal 'Cónclave', del director alemán Edward Berger, ganó este domingo el Premio BAFTA a Mejor Película.

El filme del cineasta alemán se impuso al resto de nominadas de su categoría, entre las que se encontraban 'The Brutalist', 'Anora', 'Emilia Pérez' y el biopic de Bob Dylan, 'A Complete Unknown'.

La película recorre los secretos del Vaticano desde la muerte del papa hasta la elección de su sucesor, así como los secretos y las estratagemas de los cardenales durante el desarrollo del Cónclave.

También supuso un hito para el propio Berger, que repitió la hazaña conseguida en 2023, cuando su cinta bélica 'All Quiet on the Western Front' ('Sin Novedad en el Frente') consiguió la máscara dorada a mejor película, si bien en esta ocasión se quedó sin hacer doblete, al llevarse el estadounidense Brady Corbet ('The Brutalist') el BAFTA mejor dirección.

Al recibir el premio, el cineasta alemán recordó los siete años que le llevó hacer la película, además de alabar el "maravilloso guion" de Peter Straughan y el elenco de la cinta, que incluye a los actores Ralph Fiennes, Isabella Rossellini o Stanley Tucci, entre otros.

"Lo que hicieron por mí en el rodaje fue mágico. Estoy muy agradecido de haber podido verlo", añadió Berger.

Por su parte, la productora del filme, Juliette Howell, agradeció a los "magníficos" espectadores que han visto 'Cónclave' y añadió: "El mundo es mejor si celebramos la diferencia y la introducimos en nuestras vidas".

'Cónclave' cumplió con las expectativas en estos BAFTA 2025, donde partía como favorita con 12 nominaciones, de las que finalmente consiguió 4 de las máscaras: mejor película, mejor guión adaptado, mejor película británica y mejor edición.

Adrian Brody gana el BAFTA a mejor actor

El estadounidense Adrien Brody se llevó el Premio BAFTA a mejor actor protagonista por su trabajo en la película 'The Brutalist'.

Brody se impuso al resto de nominados de su categoría, entre los que se encontraban Timothée Chalamet ('A Complete Unknown - Un Completo Desconocido), Ralph Fiennes ('Cónclave'), Hugh Grant (Heretic), Colman Domingo ('Sing Sing') y Sebastian Stan, por 'The Apprentice' ('El Aprendiz').

Mikey Madison gana el BAFTA a mejor actriz protagonista

La actriz estadounidense Mikey Madison ganó el premio BAFTA a mejor actriz protagonista por su trabajo en 'Anora', categoría en la que también estaba nominada la intérprete española Karla Sofía Gascón.

La actriz dio la sorpresa y se impuso al resto de nominadas de la categoría, especialmente a Demi Moore, que partía como favorita a la máscara dorada, además de Marianne Jean-Baptiste, por 'Hard Truths' ('Mi única familia'); , Saoirse Ronan ('The Outrun'), Cynthia Erivo ('Wicked') y Gascón ('Emilia Pérez'), que no acudió a la gala.