"Conclave" y "Wicked" lideran nominaciones a los Critics' Choice Awards 2025

Los premios Critics' Choice Awards 2025 anunciaron a los nominados para su competencia cinematográfica con las películas "Conclave" y "Wicked" liderando el listado.

Entre las nominadas a Mejor Película se incluyen ambas, además de "A Complete Unknown", "Anora", "The Brutalist", "Dune: Part Two", "Emilia Pérez", "Nickel Boys", "Sing Sing" y "The Substance".

En cuanto a los nominados actorales destaca la presencia de Adrien Brody, Timothée Chalamet, Daniel Craig y el propio Ralph Fiennes, además de Cynthia Eviro, Karla Sofía Gascón, Demi Moore y Angelina Jolie por "Maria" del chileno Pablo Larraín.

Los Critics' Choice Awards 2025 se entregarán el próximo 12 de enero de 2025.

Nominados a los Critics' Choice Movie Awards 2025

MEJOR PELÍCULA

"A Complete Unknown"

"Anora"

"The Brutalist"

"Conclave"

"Dune: Part Two"

"Emilia Pérez"

"Nickel Boys"

"Sing Sing"

"The Substance"

"Wicked"

MEJOR ACTOR

Adrien Brody – "The Brutalist"

Timothée Chalamet – "A Complete Unknown"

Daniel Craig – "Queer"

Colman Domingo – "Sing Sing"

Ralph Fiennes – "Conclave"

Hugh Grant – "Heretic"

MEJOR ACTRIZ

Cynthia Erivo – "Wicked"

Karla Sofía Gascón – "Emilia Pérez"

Marianne Jean-Baptiste – "Hard Truths"

Angelina Jolie – "Maria"

Mikey Madison – "Anora"

Demi Moore – "The Substance"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Yura Borisov – "Anora"

Kieran Culkin – "A Real Pain"

Clarence Maclin – "Sing Sing"

Edward Norton – "A Complete Unknown"

Guy Pearce – "The Brutalist"

Denzel Washington – "Gladiator II"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Danielle Deadwyler – "The Piano Lesson"

Aunjanue Ellis-Taylor – "Nickel Boys"

Ariana Grande – "Wicked"

Margaret Qualley – "The Substance"

Isabella Rossellini – "Conclave"

Zoe Saldaña – "Emilia Pérez"

MEJOR ACTOR/ACTRIZ JOVEN

Alyla Browne – "Furiosa: A Mad Max Saga"

Elliott Heffernan – "Blitz"

Maisy Stella – "My Old Ass"

Izaac Wang – "Didi"

Alisha Weir – "Abigail"

Zoe Ziegler – "Janet Planet"

MEJOR ELENCO

"Anora"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Saturday Night"

"Sing Sing"

"Wicked"

MEJOR DIRECTOR

Jacques Audiard – "Emilia Pérez"

Sean Baker – "Anora"

Edward Berger – "Conclave"

Brady Corbet – "The Brutalist"

Jon M. Chu – "Wicked"

Coralie Fargeat – "The Substance"

RaMell Ross – "Nickel Boys"

Denis Villeneuve – "Dune: Part Two"

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Sean Baker – "Anora"

Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David – "September 5"

Brady Corbet, Mona Fastvold – "The Brutalist"

Jesse Eisenberg – "A Real Pain"

Coralie Fargeat – "The Substance"

Justin Kuritzkes – "Challengers"

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Jacques Audiard – "Emilia Pérez"

Winnie Holzman, Dana Fox – "Wicked"

Greg Kwedar, Clint Bentley – "Sing Sing"

RaMell Ross & Joslyn Barnes – "Nickel Boys"

Peter Straughan – "Conclave"

Denis Villeneuve, Jon Spaihts – "Dune: Part Two"

MEJOR FOTOGRAFÍA

Jarin Blaschke – "Nosferatu"

Alice Brooks – "Wicked"

Lol Crawley – "The Brutalist"

Stéphane Fontaine – "Conclave"

Greig Fraser – "Dune: Part Two"

Jomo Fray – "Nickel Boys"

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Judy Becker, Patricia Cuccia – "The Brutalist"

Nathan Crowley, Lee Sandales – "Wicked"

Suzie Davies – "Conclave"

Craig Lathrop – "Nosferatu"

Arthur Max, Jille Azis, Elli Griff – "Gladiator II"

Patrice Vermette, Shane Vieau – "Dune: Part Two"

Critics' Choice Television Awards

Además de los nominados cinematográficos, se revelaron a los nominados en las categorías televisivas con la serie "Shogun" liderando con seis postulaciones, seguida por "Abbott Elementary", "The Diplomat", "Disclaimer", "Hacks", "The Penguin" y "What We Do in the Shadows" con cuatro cada una.