Críticas favorables a Gladiador 2 emocionan a fanáticos en la previa de su estreno

La película Gladiador II es una de las más esperadas del año y esta semana se realizó su primera proyección en cines previo a su estreno.

Afortunadamente, los fanáticos de la saga dirigida por Ridley Scott pueden estar tranquilos, ya que las opiniones de los críticos que tuvieron la suerte de ser los primeros en verla fue positiva.

En esta segunda parte, Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pacal, Connie Nielsen y Joseph Quinn son el elenco que da vida a la producción histórica basada en Roma.

Uno de los puntos más destacados por los críticos fueron las escenas de acción. Así lo aseguró Simon Thompson, quien escribe en Forbes, Variety e Indiewire:

"Gladiator II ofrece un festín de escenas de acción épica y traición deliciosamente obscena. En sintonía con el estilo de la original, Paul Mescal lidera un elenco sólido y estelar con aplomo. Denzel Washington, Joseph Quinn y Fred Hechinger son una potencia colectiva".

#GladiatorII serves up the richest feast in the epic action set pieces and deliciously ribald treachery. Dovetailing stylishly with the original, Paul Mescal leads a solid, stellar cast with aplomb. Denzel Washington, Joseph Quinn and Fred Hechinger are a collective powerhouse 👍 pic.twitter.com/anFnm9rfEl — Simon Thompson (@ShowbizSimon) October 19, 2024

El fundador de AwardsWatch, Erik Anderson, aseguró que ésta sería la mejor película de Ridley Scott en años:

"Gladiator II es una verdadera epopeya y la mejor película de Ridley Scott en años. Paul Mescal es una gran estrella de acción sin sacrificar su carácter independiente, un digno heredero al trono. Denzel Washington SE COME cada línea y vestuario sin exagerar nunca".

GLADIATOR II is a true epic and Ridley Scott’s best in years. Paul Mescal is a great action star without sacrificing his indie grit, a worthy heir to the throne. Denzel Washington EATS every line and costume without ever overplaying. #GladiatorII pic.twitter.com/eKY2UqDNPi — Erik Anderson (@awards_watch) October 19, 2024

La crítica de cine, Jillian Chili, aseguró que incluso Denzel Washington podría ser candidato al Oscar al mejor actor de reparto por esta actuación:

"Graben el nombre de Denzel Washington en el Oscar al mejor actor de reparto por Gladiator II ahora mismo".

Engrave Denzel Washington’s name on the Best Supporting Actor Oscar for GLADIATOR 2 right this instance. — Jillian🫧 (@JillianChili) October 19, 2024

La película se Paramount Pictures llegará a Chile el jueves 14 de noviembre, donde podremos ver los impresionantes espectáculos que no sólo ocurrirán en el Coliseo Romano.