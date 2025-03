De "Stranger Things" a Marvel: Sadie Sink estará en "Spider-Man 4"

Sadie Sink, reconocida por su papel en "Stranger Things", se incorporará al elenco de Spider-Man 4, la próxima entrega de la franquicia protagonizada por Tom Holland en la piel de Peter Parker.

La noticia fue confirmada por Deadline Hollywood, aunque Marvel y los representantes de Sink no han hecho declaraciones oficiales. Entertainment Weekly apuntó que Sony declinó hacer comentarios al respecto.

El personaje que interpretará Sink aún no se ha revelado, pero las especulaciones apuntan a que podría encarnar a Jean Grey, miembro de los X-Men. Este rumor, difundido en principio por The Insneider, ha ganado fuerza entre los fanáticos, aunque no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

El rodaje de Spider-Man 4 está programado para comenzar este año, después de que Holland complete su trabajo en "The Odyssey", dirigida por Christopher Nolan.

La película continuará la historia de "Spider-Man: No Way Home", donde Peter Parker sacrificó su identidad para restaurar el multiverso, quedando en el anonimato.

Además de su papel en Marvel, Sink también participará en la obra de Broadway "John Proctor Is the Villain" y en la película musical "O'Dessa", que se estrenará próximamente en Hulu.

Spider-Man 4 llegará a los cines el 31 de julio de 2026. Con la inclusión de Sink y los rumores sobre su posible papel como Jean Grey, la película podría marcar el inicio de la integración de los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel.

De hecho, el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, le dijo a la audiencia en Disney APAC Content Showcase en Singapur que los fans verán "algunos personajes de X-Men que quizás reconozcan" en los próximos filmes del UCM, sin dar detalles de cuáles.