Dean Cain critica a James Gunn por llamar "inmigrante" a Superman

El actor Dean Cain, conocido por interpretar a Superman en la serie "Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman" (1993–1997), cuestionó abiertamente el enfoque del director James Gunn para el nuevo filme del Hombre de Acero.

En entrevista con TMZ, Cain señaló que presentar a Superman como un inmigrante es un error que "va a perjudicar la taquilla". "¿Cuán 'woke' va a hacer Hollywood a este personaje?", preguntó Cain, aludiendo a una supuesta agenda ideológica que, según él, se está imponiendo en las adaptaciones recientes.

Criticó además la frase actualizada "verdad, justicia y un futuro mejor" en reemplazo del lema tradicional "verdad, justicia y el estilo americano", y cuestionó que se reescriban personajes en lugar de crear nuevos.

En declaraciones previas, Gunn había dicho que Superman es "la historia de un inmigrante", lo que generó rechazo entre sectores conservadores en EE.UU., incluidos presentadores de Fox News y figuras públicas como Kellyanne Conway, quien afirmó: "No vamos al cine a que nos sermoneen con ideologías".

Cain, sin embargo, matizó su crítica diciendo que sí está interesado en ver la película y desea su éxito. "Estoy entusiasmado por el filme... pero no me gustó ese comentario político", dijo el actor, quien además es un seguidor del presidente Donald Trump.

James Gunn respondió en la alfombra roja del estreno, asegurando que no tiene "nada que decir a quienes esparcen negatividad" y defendió que su película trata sobre la bondad. Por su parte, Sean Gunn, actor y hermano del director, sostuvo: "Superman es un inmigrante, y si no te gusta eso, no eres estadounidense".