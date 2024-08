Disney muestra avance de la nueva película de "Lilo y Stitch"

Recientemente, Disney anunció que próximo estreno de un extenso catálogo de nuevas películas, donde está incluida la versión live-action del recordado clásico "Lilo y Stitch".

Este viernes, la compañía del ratón mostró en su evento D23 cómo lucirá el querido extraterrestre en el filme protagonizado por Maia Kealoha, quien dará vida a la pequeña compañera de Stitch.

El reboot de la película original estrenada en 2002 y dirigida por Chris Sanders y Dean DeBlois presume su estreno para mediados del 2025.

Experiment 626 has entered the chat! The live-action #LiloAndStitch is coming only to theaters in Summer 2025! pic.twitter.com/82KFLEFL5E