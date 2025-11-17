Síguenos:
Tópicos: Magazine | Cine

Disney presenta el trailer de la versión live action de "Moana"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película llegará a los cines en julio de 2026.

Disney presenta el trailer de la versión live action de
Diseny presentó el primer trailer de la película live action de "Moana", la aclamada película animada que estrenó en 2016.

Esta nueva obra tendrá a en el papel protagónico a Catherine Laga'aia, pero también a Dwayne Johnson como "Maui", el personaje al que puso voz en la cinta original.

La película también contará con la actuación de Auliʻi Cravalho, actriz que prestó su voz a "Moana" en las dos películas animadas.

El estreno de la versión live action de "Moana" está fijado para el 10 de julio de 2026.

