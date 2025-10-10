Con cuatro sedes: festival Fidocs lanza venta de abonos

El Festival Internacional de Documentales de Santiago (Fidocs) confirmó sus cuatro sedes para su edición 2025, que se celebrará entre el 19 y 26 de noviembre, y que además ya tiene a la venta sus abonos.

La 29ª versión del evento se desarrollará en la Cineteca Nacional de Chile, en el Cine Arte Alameda - Sala CEINA, la Sala K / U. Mayor y la Sala Cine Centro de Extensión UC.

"Durante ocho días, el evento desplegará más de 40 funciones", detalló la organización, mientras que las entradas ya se pueden adquirir a través de Passline.