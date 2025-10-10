Tópicos: Magazine | Cine | Documentales
Con cuatro sedes: festival Fidocs lanza venta de abonos
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El Festival Internacional de Documentales de Santiago (Fidocs) confirmó sus cuatro sedes para su edición 2025, que se celebrará entre el 19 y 26 de noviembre, y que además ya tiene a la venta sus abonos.
La 29ª versión del evento se desarrollará en la Cineteca Nacional de Chile, en el Cine Arte Alameda - Sala CEINA, la Sala K / U. Mayor y la Sala Cine Centro de Extensión UC.
"Durante ocho días, el evento desplegará más de 40 funciones", detalló la organización, mientras que las entradas ya se pueden adquirir a través de Passline.
