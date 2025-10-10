Síguenos:
Cine | Documentales

Con cuatro sedes: festival Fidocs lanza venta de abonos

Cooperativa.cl
En portada

El Festival Internacional de Documentales de Santiago (Fidocs) confirmó sus cuatro sedes para su edición 2025, que se celebrará entre el 19 y 26 de noviembre, y que además ya tiene a la venta sus abonos.

La 29ª versión del evento se desarrollará en la Cineteca Nacional de Chile, en el Cine Arte Alameda - Sala CEINA, la Sala K / U. Mayor y la Sala Cine Centro de Extensión UC.

"Durante ocho días, el evento desplegará más de 40 funciones", detalló la organización, mientras que las entradas ya se pueden adquirir a través de Passline.

