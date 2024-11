El cariñoso encuentro de Pedro Pascal y Denzel Washington en la premiere de "Gladiador 2"

Un cariñoso y amistoso encuentro protagonizaron los actores Pedro Pascal y Denzel Washington durante la premiere mundial de "Gladiador 2", película en la que ambos trabajaron.

En un viralizado registro se puede ver como Washingston interrumpe una entrevista que está dando el chileno para llenarlo de elogios y reírse junto a él.

"Él no es tan buen actor como yo, están tratando de cambiarle el nombre a la película de Gladiador a Pedro Uno", bromeó el estadounidense, que agregó "será editada, dirigida y protagonizada por él".

"No, yo sólo me dejo dirigir por él", respondió Pascal apuntando a su compañero. "Pero me alegra que esté contemplado para una trilogía... espero que puedas estar ahí", le dijo a Denzel.

Tras dejar las bromas se fundieron en un abrazo y Denzel Washington lo llenó de elogios: "un buen hombre, un gran actor... no diría que somos amigos, pero... ¿qué vamos a hacer ahora?", le dijo el ganador del Oscar. "¿A qué te refieres?", respondió el chileno. "No es que nos juntemos a tomar té", explicó Washington, que aprovechó de fijar una junta entre ambos.

"A ver, esto es una promesa. La próxima vez que andes en Los Angeles anda a mi casa", le dijo Denzel. "Obvio que si", respondió Pascal, quien luego se fue a saludar a Pauletta Washington, esposa de Denzel.

"Gladiador 2", la nueva película de Ridley Scott, ya se encuentra disponible en cines.