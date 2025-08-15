El icónicas Anna Faris y Regina Hall vuelven en una nueva "Scary Movie"

Anna Faris y Regina Hall volverán a interpretar a Cindy y Brenda en la próxima entrega de la saga "Scary Movie".

La noticia fue confirmada por Marlon Wayans, co-creador de la franquicia, a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una foto de las actrices en la primera película de la saga.

Faris y Hall dieron vida a sus icónicos personajes en las primeras cuatro películas de "Scary Movie" (2000, 2001, 2003 y 2006), convirtiéndose en el dúo más recordado de la parodia cinematográfica.

"No podemos esperar para dar vida nuevamente a Brenda y Cindy y reencontrarnos con nuestros grandes amigos Keenen, Shawn y Marlon, tres hombres por los que literalmente moriríamos", señalaron las actrices en un comunicado.

El reboot llegará a los cines el 12 de junio de 2026 y será la primera vez en 18 años que los creadores originales se reúnen para trabajar en un nuevo guión de esta parodia de terror que se convirtió en fenómeno cultural a inicios de los 2000.