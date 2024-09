"Joker: Folie à Deux" recibió ovación de 11 minutos en el Festival de Venecia

La película "Joker: Folie à Deux" logró conquistar a la crítica y a la audiencia durante su premiere mundial en el Festival de Cine de Venecia.

Según reportan medios internacionales la secuela de la aclamada "The Joker" recibió una ensordecedora ovación de 11 minutos tras la función. La cinta se encuentra dentro de la Selección Oficial de Venecia 2024, donde también está "Maria" de Pablo Larraín y "The Room Next Door" de Pedro Almodóvar, entre otras.

Todd Phillips, Joaquin Phoenix and Lady Gaga get a standing ovation at the #JokerFolieADeux premiere at #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/g77BX1G4p7 — The Hollywood Reporter (@THR) September 4, 2024

De acuerdo a las críticas, la película mantiene el tono lúgubre de la entrega previa, pero esta vez lo hace con aires de musical, con la pareja de perturbados (Joker y Harley Quinn) revelando mediante canciones los últimos resquicios de luz que albergan sus almas.

"Es la única forma que los personajes tienen para expresarse", explicó por su parte Joaquin Phoenix, que repite como este personaje de cómic que le valió su primer Óscar en 2020.

Por su parte Lady Gaga habló de los segmentos musicales y expresó que "para mí ha sido como desaprender la técnica, olvidarme de la respiración y permitir simplemente que la canción saliera".

El estreno en cines de "Joker: Folie à Deux" está fijado para el próximo 3 de octubre.