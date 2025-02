Green Day prepara película inspirada en sus inicios musicales

La icónica banda estadounidense Green Day está desarrollando una comedia juvenil en colaboración con Live Nation, según informó Variety.

Dirigida por Lee Kirk (The Office), la película titulada "New Years Rev" ya está en producción en Oklahoma.

La trama sigue a tres adolescentes que emprenden un viaje a Los Ángeles, creyendo erróneamente que serán la banda telonera de Green Day en un evento de Año Nuevo.

"Su viaje por carretera es una aventura ruidosa y desenfrenada por todo el país, inspirada en las experiencias de Green Day y sus años de gira en camioneta", adelanta la sinopsis.

Los protagonistas serán Mason Thames (How to Train Your Dragon), Kylr Coffman (Roomies) y Ryan Foust (The Goldfinch).

Además, contará con la participación de Jenna Fischer y Angela Kinsey, actrices de The Office.

En la producción estarán los propios miembros de Green Day—Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool—junto a Ryan Kroft y Michael Rapino de Live Nation Productions.

Además del proyecto cinematográfico, Green Day será una de las bandas principales en Coachella este abril, compartiendo escenario con Lady Gaga y Post Malone.