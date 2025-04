Halle Berry y "Tormenta" no estarán en "Avengers: Doomsday"

La actriz Halle Berry confirmó que no estará presente en la película "Avengers: Doomsday".

Berry encarnó a "Tormenta" en la trilogía cinematográfica original de "X-Men". Reciéntemente se confirmó el elenco de la próxima cinta de "Avengers", la cual contará con varios miembros del elenco de esa trilogía como Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming y James Mardsen.

Sin embargo Halle Berry no volverá para ser "Tormenta". "Sigan esperando, mi nombre no estará en esas sillas", dijo la actriz al medio Black Girl Nerds.

Si bien Marvel aseguró que aún falta confirmar algunos actores para "Avengers: Doomsday", Halle Berry se encargó de sepultar las esperanzas de sus fanáticos. Su última vez interpretando a "Tormenta" fue en 2014 para "X-Men: Days of Future Past".

Halle Berry says during her red carpet interview at CinemaCon her name “won’t be there” for the chair reveal for the next set of names to be uncovered for ‘Avengers: Doomsday’ #AvengersDoomsday pic.twitter.com/22mbqVMcBC