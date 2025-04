Brad Pitt protagonizará "The Riders", la próxima película de Edward Berger

El actor Brad Pitt y el director Edward Berger colaborarán en "The Riders", una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Tim Winton, que -según informó Deadline- tendrá al estudio A24 encargado de la financiación y distribución mundial del proyecto, tras una competida negociación.

La cinta, producida por Ridley Scott ("Gladiador") y Plan B Entertainment, promete combinar talento de alto perfil con una narrativa emocionalmente intensa.

La trama sigue a "Fred Scully" (Pitt), un hombre cuya vida se derrumba cuando su esposa desaparece misteriosamente en Irlanda, dejando atrás solo a su hija. "No hay nota, ni explicación, ni una sola palabra de Jennifer", describe la sinopsis.

El guion, adaptado por David Kajganich, explora temas como la pérdida y la resiliencia, con locaciones en Europa y un rodaje programado para 2026.

El proyecto estuvo en desarrollo por Scott Free Productions desde hace una década, pero cobró impulso cuando Berger, nominado al Óscar por "Sin novedad en el frente" y "Cónclave", mostró interés. La participación de Pitt fue clave para cerrar el acuerdo con A24, que lo describe como "uno de los paquetes más cotizados del año".

Antes de embarcarse en "The Riders", Pitt priorizará primero "Las continuas aventuras de Cliff Booth", dirigida por David Fincher, mientras Berger concluye "The Ballad of a Small Player" con Colin Farrell.