Francis Ford Coppola es dado de alta tras intervención cardíaca en Roma

El legendario cineasta Francis Ford Coppola, de 86 años, evoluciona favorablemente tras ser sometido a una cirugía cardíaca menor hace un par de días en el Policlínico Tor Vergata de Roma.

A través de sus redes sociales, el director de "El Padrino" compartió un mensaje tranquilizador: "¡Estoy bien! Aproveché mi estancia en Roma para actualizar el tratamiento de mi fibrilación auricular con el doctor Andrea Natale, su pionero".

La intervención, mínimamente invasiva, busca regular el ritmo cardíaco y prevenir riesgos asociados, se explicó; y el médico, formado en Italia pero radicado en EE.UU., fue la opción pues ha tratado a numerosas figuras públicas.

El cineasta se encontraba en Italia seleccionando locaciones para su próxima película, proyecto que no se ha visto interrumpido por este incidente.

Recientemente, fue ovacionado en el Festival de Cine de Magna Grecia (Soverato), donde participó como invitado de honor.