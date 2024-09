Robert de Niro arremetió contra Trump en estreno de "Megalópolis": "Quiere destruir el país"

El actor Robert de Niro volvió a arremeter contra el expresidente y actual candidato presidencial, Donald Trump, en marco de la premier Imax de "Megalópolis" de Francis Ford Coppola, en el Festival de Cine de Nueva York.

Coppola lleva trabajando el largometraje desde 1980 y será estrenado el próximo 27 de septiembre, protagonizado por Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Shia LaBeouf y Aubrey Plaza. El filme alcanzó a tener 300 versiones de guion, en las que participó Robert de Niro en 1989.

Dado lo anterior, y por su amistad con el director de "El Padrino", el actor de 81 años fue invitado junto a Spike Lee a una charla previa a la proyección de la película. Instancia, en la que aprovechó de comentar la situación electoral que se vive en Estados Unidos, donde Kamala Harris (Demócrata) y Donald Trump (Republicano) compiten por el sillón presidencial de la Casa Blanca.

"No puede mantener nada unido, quiere destruir el país"

Según consignó Deadline, el dos veces ganador del Oscar apuntó en el evento transmitido para 65 localidades del país norteamericano que "imagínense a Donald Trump dirigiendo esta película. ¡Nunca irá a ninguna parte, a la locura total!".

"No puede hacer nada. No puede mantener nada unido, quiere destruir el país. Y no podría hacer esta película. No podría hacer nada que tenga una estructura", disparó el actor.

Lo anterior, relacionado con las reflexiones de Coppola sobre el declive de las civilizaciones al ascenso de los dictadores, sobre lo que complementó que "veo que cosas en la película de Francis sobre eso, los paralelismos y demás".

"Para mí, esto no se acaba hasta que se acaba. Tenemos que afrontarlo con todo el corazón para derrotar a los republicanos y derrotar a Trump. Es así de simple. No podemos tener este tipo de personas. Todo el mundo tiene que salir a votar", concluyó el intérprete del joven Vito Corleone en "El Padrino II".

A las palabras de Robert, se sumó el director y guionista Spike Lee, quien hizo un llamado a participar de los comicios de noviembre. "Como dice mi hermana, hay que avanzar, no retroceder. Es sencillo: hay que registrarse para votar y presentarse. Estas elecciones van a ser muy, muy reñidas".

No obstante, Francis Ford Coppola reparó en que para el largometraje escogió "deliberadamente" actores con "diversos votos". Y pese a que no dijo nombres, Jon Voight tiene un destacado personaje en "Megalópolis" y es un reconocido defensor de Donald Trump.

Asimismo, el cineasta expresó su esperanza de que "podamos estar en desacuerdo" en un set de filmación, pero que la humanidad pueda prevalecer. Haciendo referencia a uno de los temas de la película.