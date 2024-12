Jeremy Allen White será el hijo de recordado villano en la película de "The Mandalorian"

El actor Jeremy Allen White, conocido por protagonizar la serie "The Bear", se unirá a la película "The Mandalorian & Grogu" para dar vida a un particular personaje.

Según informó The Hollywood Reporter, el ganador del Emmy interpretará a Rotta the Hutt, hijo del recordado villano Jabba the Hutt, que hizo su primera aparición en el universo de "Star Wars" en la cinta animada "The Clone Wars" (2008).

De esta forma, White se une al elenco encabezado por Pedro Pascal y Sigourney Weaver en el filme, aunque eso sí, solo prestará su voz para el personaje, que se espera que sea recreado con CGI.

La cinta, que cerrará la historia de la exitosa serie de Disney+, será dirigida por Jon Favreau y fijó su estreno para el 22 de mayo del 2026.