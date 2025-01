Justin Baldoni demanda al New York Times por publicar denuncia de Blake Lively

El actor Justin Baldoni contraatacó y presentó una demanda contra el New York Times por $250 millones tras compartir la denuncia de Blake Lively en su contra, quien lo acusó de acoso sexual durante las grabaciones de la película "It Ends with Us".

De acuerdo a la acción judicial, obtenida por CNN, el también director alega que el diario publicó un artículo "plagado de inexactitudes, tergiversaciones y omisiones" basadas en una "narrativa egoísta" de parte de la esposa de Ryan Reynolds.

En este contexto, el artista señaló que su coestrella hizo falsas acusaciones en su contra para tomar el control de la cinta e iniciar una campaña para "corregir su personalidad pública con "acusaciones escandalosas y que acapararon los titulares".

Asimismo, Baldoni sostiene que el periódico "no demostró su integridad periodística" al no investigar en profundidad, basándose completamente "en la narrativa no verificada y egoísta de Lively, tomándola casi palabra por palabra y haciendo caso omiso a una gran cantidad de evidencias que contradecían sus afirmaciones y exponían sus verdaderos motivos".

Por su parte, una fuente de The New York Times declaró al citado medio que planean "defenderse enérgicamente ante la demanda".

"El papel de una organización de noticias independiente es seguir los hechos adondequiera que conduzcan", dijo Danielle Rhoades Ha, portavoz del Times, añadiendo que la historia fue "reportada de manera meticulosa y responsable" y que, tanto Baldoni como los otros protagonistas del artículo y sus representantes "no han señalado errores" ya que "publicamos su declaración completa en respuesta a las acusaciones del artículo".