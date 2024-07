La saga llega a su fin: revelan fecha de estreno de la última película de "El Conjuro"

El final de la historia de la saga de terror El Conjuro ya definió su fecha de estreno con lo que se despedirá luego de cuatro películas.

New Line definió el estreno de El Conjuro 4 para el 5 de septiembre de 2025, anunciado como el final de la franquicia que ha recaudado más de 2.200 millones de dólares en ocho películas, que incluyen tres de Annabelle y dos de The Nun.

Michael Chávez será el director de la cinta luego de hacerse cargo de The Conjuring: The Devil Made Me Do It de 2021 y The Nun II de 2023.

James Wan dirigió la película original El Conjuro, que se estrenó en 2013 y recaudó casi 320 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 20 millones de dólares.

La serie se centra en los investigadores sobrenaturales Ed y Lorrain Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga.