Mark Ruffalo y John Malkovich grabarán su próxima película en Rapa Nui

Los actores Mark Ruffalo y John Malkovich protagonizarán el rodaje de una nueva película en territorio chileno.

Según detalla Deadline los intérpretes serán parte del elenco del nuevo proyecto Martin McDonagh ("En Brujas" y "Los espíritus de la isla"), el cual comenzará su rodaje en Rapa Nui en el mes de marzo.

La película, titulada "Wild Horse Nine", también tendrá en su elenco a Sam Rockwell, que volverá a trabajar con McDonagh tras haber ganado el Oscar por su papel en "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Si bien aún no se ha fijado fecha de estreno para la nueva película de Martin McDonagh, se espera que la cinta tenga presencia en las próximas temporadas de premios.