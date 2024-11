Mattel pidió perdón por incluir página web para adultos en muñecas de "Wicked"

El estreno de la película "Wicked" no ha estado exento de polémicas, luego que usuarios se percataran que las muñecas inspiradas en las protagonistas, Alphaba y Glinda, fabricadas por Mattel, fueron impresas con una página web para adultos.

Tras su lanzamiento, los compradores se percataron que el supuesto enlace oficial de la producción impreso en el empaque se trataba de una productora de cine para adultos. Lo que generó una ola de reclamos a la empresa de juguetes.

Ante la situación, Mattel declaró en un comunicado publicado en Entertainment Weekly que "fue informada de un error de impresión en el embalaje de las muñecas de la colección Mattel Wicked, vendidas principalmente en los EE.UU., que pretendía dirigir a los consumidores a la página de inicio oficial de WickedMovie.com".

"Lamentamos profundamente este desafortunado error y estamos tomando medidas inmediatas para remediarlo", agregaron, y advirtieron a "los padres que el sitio web incorrecto y mal impreso no es apropiado para niños".

En ese sentido, recomendaron a las personas que ya tienen el producto que "desechen el embalaje u oculten el enlace. Pueden comunicarse con el Servicio de atención al cliente de Mattel para obtener más información".

No obstante, en redes sociales siguieron las críticas respecto a los controles de calidad de sus productos, especialmente, cuando estos van dirigidos a menores de edad. Asimismo, dieron cuenta que otros productos licenciados no contaban con el mismo error.

La película "Wicked", protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, se estrenará el próximo 22 de noviembre en los cines.

The official Mattel Wicked dolls link to a porn site on the box 😭😭 pic.twitter.com/iW4mNVAlPE