Mel Novak, icónico actor de "Juego de la Muerte", muere a los 90 años

El actor Mel Novak, conocido por protagonizar "Juego de la Muerte", murió a los 90 años.

Según reportes del portal TMZ, el deceso del intérprete ocurrió la mañana de este miércoles en un centro de cuidados al sur de California por causas naturales, informó su hija Nikol Conant.

Asimismo, Conant añadió en su declaración que el artista, conocido por hacer sus propias escenas de acción, sufrió durante los últimos años fuertes dolores por las palizas que recibió frente a las cámaras.

Durante su carrera, Novak destacó por participar en cintas como "Black Belt Jones", "A Force of One", "An Eye For an Eye" y "Dear God".

Sin embargo, su papel más recordado fue el del sicario Stick en "Juego de la Muerte", enemigo del personaje de Bruce Lee.