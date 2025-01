Muere Jeff Baena, director de cine y esposo de la actriz Aubrey Plaza

Jeff Baena, guionista y director de cine, esposo de la actriz Aubrey Plaza, murió a los 47 años de edad en Los Angeles.

Según medios como TMZ y Variety, Baena fue encontrado fallecido por un asistente durante la jornada del viernes en su residencia en Los Angeles y se informa que fue un aparente suicidio.

Baena fue director de cintas como "Life After Beth" de 2014, "The Little Hours" de 2017 y "Spin Me Round" de 2022, en todas con la participación de Plaza, con quien comenzó una relación en 2011 y se casaron en 2020.

Plaza es reconocida por sus roles en la película "Scott Pilgrim vs. the World" de 2010 y en las series "Parks and Recreation", "Legion", "The White Lotus" y "Agatha All Along".