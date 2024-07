El actor chileno Pedro Pascal arribó a la Comic-Con de San Diego 2024 para presentar las primeras imágenes de "Los 4 Fantásticos".

Junto a Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, Pascal posó frente a las cámaras, ansiosas por captar las primeras fotos oficiales del elenco de la película de Marvel.

En la cita se reveló el título de la nueva película: "The Fantastic Four: First Steps" (Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos), la que será dirigida por Matt Shakman, quien estuvo a cargo de "Wandavision".

En las imágenes presentadas, se puede ver a Pascal con el clásico traje que usará su personaje en la película ambientada en los años 60.

pedro pascal as reed richards in fantastic four pic.twitter.com/8TVptO2wPx — pedro thinker💭 (@thinkerpascall) July 28, 2024