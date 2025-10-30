Película de Hello Kitty llegará a la gran pantalla en 2028

A seis años de su anuncio, la película de Hello Kitty -la adorada gatita de Sanrio- ya tiene fecha de estreno.

A través de redes sociales, Warner Bros. y New Cinema Line anunciaron que la cinta live action debutará en la gran pantalla el 21 de julio de 2028.

"La película marca el debut cinematográfico de Hello Kitty en Hollywood, ya que Hello Kitty y sus amigos se embarcan en una aventura cinematográfica que seguramente encantará a públicos de todas las edades", declaró el estudio según The Hollywood Reporter.

De momento, se desconocen mayores detalles del filme, como la posible aparición de los personajes del Universo Sanrio -como Kuromi, Pompompurin, My Melody, entre otros-, o si la pequeña Kitty White podrá hablar en el largometraje.

En tanto, la dirección estará a cargo de Leo Matsuda (que cuenta con créditos en "Ralph el demoledor", "Zootopia", "Los Simpson: la película"), mientras que Dana Fox ("Cruella", "Wicked") desarrollará el guion.

Si bien, el personaje apareció por primera vez en 1974, Shintar Tsuji, fundador de Sanrio, y Beau Flynn, productor de FlynnPictureCo., lograron obtener los derechos de Hello Kitty en 2019, tras una década de negociaciones.