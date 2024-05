Película Supergirl Woman of Tomorrow: revelan fecha de estreno

DC Studios y Warner Bros. anunciaron la fecha de estreno de la próxima película Supergirl: Woman of Tomorrow y reveló a su director.

La película, dirigida por Craig Gillespie, es la segunda que avanza desde que James Gunn y Peter Safran fueron contratados para encabezar DC Studios, sumándose a Superman de Gunn.

Supergirl: Woman of Tomorrow tendrá como protagonista a Milly Alcock (conocida por House of the Dragon) en el papel de Kara Zor-El, la prima de Superman. Está inspirada en el cómic de Tom King y Bilquis Evely.

¿Cuál es la fecha de estreno de Supergirl: Woman of Tomorrow?

DC Studios y Warner Bros. revelaron que la película se estrena el 26 de junio de 2026.