Estas fueron las películas y series ganadoras en los Globos de Oro 2025

Varias sorpresas dejó la ceremonia 2025 de los Globos de Oro, premios dedicados a destacar lo mejor del cine y la televisión en la última temporada.

En el apartado cinematográfico fue la francesa "Emilia Pérez" la película más ganadora con un total de cuatro premios, incluyendo el de Mejor Película Comedia o Musical, mientras que "The Brutalist" le siguió con tres estatuillas.

Las principales categorías actorales recayeron en la brasileña Fernanda Torres por la película "I'm still here", mientras que la categoría masculina fue para Adrien Brody por "The Brutalist".

En cuanto a las series, "Shogun" encabezó el listado con cuatro triunfos por sobre "Bebé Reno" y "Hacks" con dos cada una. Por su parte "The Bear" fue la gran perdedora de la noche al obtener sólo una estatuilla de las cinco a las que optaba.

Lista de ganadores de los Globos de Oro 2025

Cine

MEJOR PELÍCULA DE DRAMA: 'The Brutalist'.

MEJOR MUSICAL O COMEDIA: 'Emilia Pérez'.

MEJOR DIRECCIÓN: Brady Corbet, por 'The Brutalist'.

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA: Fernanda Torres, por 'I'm Still Here'.

MEJOR ACTOR DE DRAMA: Adrien Brody, por 'The Brutalist'.

MEJOR ACTRIZ DE MUSICAL O COMEDIA: Demi Moore, por 'The Substance'.

MEJOR ACTOR DE MUSICAL O COMEDIA: Sebastian Stan, por 'A Different Man'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Zoe Saldaña, por 'Emilia Pérez'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO: Kieran Culkin, por 'A Real Pain'.

MEJOR GUIÓN: 'Conclave', de Peter Straughan.

MEJOR PELÍCULA ANIMADA: 'Flow'.

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA: 'Emilia Pérez' (Francia).

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL: Trent Reznor y Atticus Ross, por 'Challengers'.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: 'El Mal' de Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard, de 'Emilia Pérez'.

MEJOR LOGRO EN TAQUILLA: 'Wicked'.

Televisión