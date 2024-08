Quentin Tarantino se niega ver "Toy Story 4": "La tercera es magnífica"

Quentin Tarantino no sólo se ha ganado su fama con grandes películas, sino que también con su inconfundible sello cinematográfico cargado de violencia y humor negro.

Por eso podría resultar extraño que el director estadounidense pueda llegar a ver cine animado orientado a la familia. Sin embargo, es un gran apreciador del cine y, por supuesto, de la saga "Toy Story".

En entrevista con el podcast "Club Random", Tarantino confirmó que "no veo muchas películas animadas, pero soy un gran fanático de la trilogía de 'Toy Story'". La saga desarrollada por Pixar no sólo cuenta con esas tres cintas oríginales: en 2019 estrenaron una cuarta y una quinta está proyectada para 2026.

Tarantino no quiere ver Toy Story

Hablando de trilogías, el cineasta señaló que el único trío de películas realmente perfecto a su parecer era el que cerraba "El bueno, el malo y el feo" en la década de los 60.

"En el caso de 'Toy Story', la tercera película es magnífica. Es una de las mejores películas que he visto, y si viste las otras dos, es devastadora", dijo en señal de alabanza, aunque complementó que la continuación de la saga le quitó valor.

"Años después hicieron una cuarta película, la cual no tengo deseos de ver. Literalmente terminaste una historia de la manera más perfecta que podías, así que no, no me interesa si es buena. Con eso ya estoy listo", concluyó.