Rachel McAdams recibe homenaje a su carrera con estrella en el Paseo de la Fama

La actriz canadiense Rachel McAdams, conocida por cintas como "Mean Girls,The Notebook" y "Doctor Strange", recibió este martes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

"Solo se tienen unos pocos momentos así en la vida para agradecerles todo en este escenario. Todo es gracias a ustedes, al amor que nos dieron, a la hermosa infancia que nos dieron y por creer en mí mucho antes de que yo pudiera comprender cómo creer en mí misma", dijo la intérprete, dirigiéndose a sus padres, dedicándoles este reconocimiento.

En tanto, el actor Domhnall Gleeson, invitado de honor de esta ceremonia, fue el encargado de dedicarle unas palabras cargadas de afecto y humor. "Rachel, no creo que te merezcas esto. No es justo ser la persona favorita de todos en el set y la mejor actriz de la sala", bromeó.

"No está bien ser una estrella de Hollywood y actriz con talento para la comedia y el drama, no regirse por un género o las expectativas y ser la persona más encantadora que he conocido en mi vida, así no es como hacemos las cosas. Así que, sí, no creo que lo merezcas", agregó entre carcajadas su coestrella en "About Time".

Tras su debut a comienzos de los 2000, Rachel McAdams alcanzó el estrellato en 2004 con papeles icónicos como Regina George en "Mean Girls" y Allie Hamilton en "The Notebook", iniciando una carrera marcada por la versatilidad.

Desde entonces ha combinado éxitos de taquilla como "Sherlock Holmes" y "Doctor Strange" con aclamados dramas como "Spotlight", cinta que le valió una nominación al Óscar, consolidándose como una de las actrices más respetadas y camaleónicas de su generación.