Revelan causa de muerte de Catherine O'Hara: padecía cáncer

Este lunes, se reveló la causa de muerte de la actriz Catherine O'Hara, fallecida a fines de enero.

De acuerdo a la revista People, la intérprete murió tras sufrir una embolia pulmonar, con cáncer rectal como enfermedad de base, según un certificado de defunción de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

Fue el representante de la artista quien confirmó su deceso el pasado 30 de enero, señalando que este ocurrió en su hogar "tras una breve enfermedad", aunque hasta el momento no se han proporcionado más detalles.

O'Hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, en la comedia navideña "Mi Pobre Angelito" en los años 90, pero su carrera comenzó en televisión con la serie de comedia "SCTV Network".

Su participación en esa serie le valió su primer Emmy. El segundo lo ganaría en 2020 gracias a su participación en la serie "Shitt's Creek", en donde daba vida a la excéntrica y dramática matriarca de la familia Rose, Moira Rose.

Además, la actriz participó en cintas como "Beetlejuice,After Hours,El Extraño Mundo de Jack", y las series "The Last of Us" y "The Studio, siendo estos sus trabajos más recientes.