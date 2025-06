Robert Downey Jr. celebra a Pedro Pascal: "Su ascenso reafirma mi fe en la industria"

El actor Robert Downey Jr. apaludió la llegada de Pedro Pascal al Universo Cinematográfico de Marvel.

A solo unas semanas del estreno de "Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos", el intérprete de Iron Man no escatimó en elogios para el chileno, con quien compartirá pantalla en "Avengers: Doomsday".

"El ascenso lento de Pascal hasta convertirse en un nombre familiar, que ahora está en una racha imparable, reafirma mi fe en nuestra industria", dijo el ganador del Oscar a Vanity Fair.

Un cuestionado fichaje

Por su parte, Pascal se sinceró sobre las críticas que ha recibido su fichaje como Reed Richars/ Mr. Fantastic.

"Soy más consciente del descontento con mi casting que con cualquier otra cosa que haya hecho. 'Es demasiado viejo. No está bien. Necesita afeitarse'", comentó el actor.

En este contexto, la estrella de "The Last of Us" destacó el apoyo de Downey Jr. -que interpretará al Doctor Doom en la nueva producción- en su arribo a la franquicia de superhéroes: "Él es tan generoso de inmediato, y tan cautivador que sientes que puedes tener miedo, puedes estar hambriento, que puedes ser indeciso", aseguró.