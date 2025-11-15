Rodrigo Salinas dará vida a uno de los personajes de Zootopia 2

Disney anunció que el humorista chileno Rodrigo Salinas se suma al elenco de voces latinoamericanas para la versión doblada de Zootopia 2.

El actor y comediante tendrá una participación especial en la película, prestando su voz a Russ, una amable pero distraída morsa que ayuda a Judy y Nick en su búsqueda por Marsh Market.

Otros cuatro personajes serán interpretados por la actriz mexicana Michelle Rodríguez, el actor Roberto Palazuelos y el artista del doblaje y cantante Jerry Velázquez. También se incorpora el actor y comediante argentino Alex Pelao.

La película llegará a los cines chilenos este 27 de noviembre. En esta entrega, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes zonas de la ciudad, donde su creciente alianza será puesta a prueba como nunca antes.