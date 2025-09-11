Síguenos:
Tópicos: Magazine | Cine

Sydney Sweeney se pone los guantes de box en el trailer de "Christy"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La película llegará a los cines el próximo 7 de noviembre.

Sydney Sweeney se pone los guantes de box en el trailer de
La actriz Sydney Sweeney protagoniza el primer trailer de "Christy", la comentada película donde interpretará a la boxeadora estadounidense Christy Martin.

En el clip se puede ver parte de la turbulenta historia de esta exdeportista, desde su relación con su mánager y marido "Jim" hasta las fuertes peleas emocionales fuera del ring.

Para esta película Sweeney se sometió a un extremo cambio físico, aumentando casi 15 kilos con un estricto entrenamiento y una dieta especial, además de haber aprendido a boxear.

"Christy" llegará a los cines el próximo 7 de noviembre.

