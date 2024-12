Tom Hanks causa preocupación por visible temblor en sus manos durante aparición en programa

Preocupación ha causado Tom Hanks luego de su última aparición en televisión, donde un pequeño detalle alarmó sobre los problemas de salud que podría estar enfrentando.

En el programa "Saturday Night Live", el actor hizo una aparición especial participando de un sketch llamado "Five-Timers Club", que consistía en una exclusiva sociedad secreta de la que solo son parte figuras que han estado, al menos, cinco veces en el programa.

Sin embargo, durante el segmento- del que también fueron parte Martin Short, Paul Rudd, Alec Baldwin, Scarlett Johansson, Emma Stone, entre otros- varios fanáticos notaron que, al estar sentado, la mano izquierda del protagonista de "Forest Gump" temblaba, acción que se repitió al tomar una bandeja segundos después.

"Pobrecito no está bien", "a Tom le pasa algo", "que mal lo veo, ¿será que tiene parkinson?", "él no está bien, ojalá lo estén tratando", "dios mío que feo, pobrecito", "pobre hombre", "ojalá lo atienda para que no le empeore" y "debe ser difícil tratar de disimular eso", fueron algunos de los comentarios que se repitieron en redes sociales.

Si bien, Hanks no se ha referido a los rumores, cabe mencionar que en 2022 vivió un episodio similar mientras promocionaba la película "Elvis".

Además, el dos veces ganador del Oscar reveló hace un tiempo que fue diagnosticado con diabetes tipo 2, padecimiento que puede causar temblores indicando que los niveles de azúcar se encuentran demasiado bajos.

