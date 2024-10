Vuelve "Scary Movie": Hermanos Wayans anuncian nueva película

A más de una década de su última película, la saga de "Scary Movie" regresará a la gran pantalla con una sexta entrega.

A través de redes sociales, los hermanos Wayans confirmaron que una nueva parte de la franquicia que parodia a las cintas de terror ya está en desarrollo.

"¡¡¡Estamos de vuelta!!! Después de casi 20 años, los hermanos Wayans finalmente van a dar a los fans lo que han estado pidiendo... un regreso a ¡La franquicia de 'Scary Movie'! Estamos deseando volver a divertirnos en la gran pantalla", expresaron Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans, respectivos escritores y director de los dos primeros filmes.

Si bien se desconocen detalles de la trama, los tres declararon a Deadline: "Estamos muy emocionados de ser parte de la nueva Scary Movie y trabajar juntos nuevamente (...) Recordamos a la gente riéndose en los pasillos y esperamos que eso vuelva a suceder".

La primera película de "Scary Movie", que parodió principalmente "I Know What You Did Last Summer" y "Scream", estrenó el año 2000 y hasta su última entrega en 2013, continuó con versiones cómicas de otros títulos como "Señales", "El Aro", "El Exorcista", "Mamá", "Poltergeist", "Saw", entre otros.