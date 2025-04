Warner Bros prepara una nueva versión de "El Guardaespaldas"

Warner Bros anunció este viernes la producción de un remake de "The Bodyguard" ("El Guardaespaldas"), el exitoso drama romántico de 1992 protagonizado por Kevin Costner y Whitney Houston.

Según confirmaron al medio Deadline los codirectivos de la productora, Mike De Luca y Pam Abdy, el proyecto estará dirigido por Sam Wrench, conocido por el documental "Taylor Swift: The Eras Tour".

La cinta original, producida por Warner Bros, recaudó 411 millones en taquilla mundial y obtuvo dos nominaciones al Óscar por las canciones "I Have Nothing" y "Run to You", interpretadas por Houston.

La historia gira en torno a la relación entre una estrella musical y su guardaespaldas, mezclando romance y suspense por las amenazas que recibe la protagonista.

Hasta el momento, no se han revelado detalles del elenco. El guion estará a cargo de Jonathan A. Abrams, conocido por trabajos como "Juror No. 2".

El proyecto marca el regreso de Warner Bros a una de sus franquicias más exitosas, ahora con un enfoque contemporáneo.