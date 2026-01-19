Con más de 30 imitaciones: así fue la rutina de Felipe Parra en Olmué 2026

En la noche final del Festival del Huaso de Olmué 2026, el comediante Felipe Parra desplegó una rutina marcada por la rapidez, la contingencia y una amplia variedad de imitaciones.

El humorista repasó a más de 30 personajes del mundo político, televisivo y musical, entre ellos el presidente Gabriel Boric, Marcianeke, Bad Bunny, Julio César Rodríguez, el doctor Ugarte y Naya Fácil, manteniendo un ritmo constante durante toda su presentación.

Antes de subir al escenario, el imitador anunció que su show estaría dedicado con cariño a las regiones afectadas por los incendios forestales que han golpeado al país. "Va a ir dedicado con mucho cariño a mi tierra, al Biobío, y a Ñuble también, a esa gente que lo está pasando mal", señaló, y agregó que ponía su talento "a disposición... para hacer cosas en beneficio de todos ellos".

Tras bajar del escenario, el comediante recibió un reconocimiento entregado por su familia, instancia en la que agradeció el apoyo recibido a lo largo de su carrera y el cariño del público presente.

En cifras, su paso por Olmué fue uno de los puntos altos del certamen: la rutina promedió cerca de 769 mil personas por minuto y alcanzó un peak superior a los 820 mil televidentes, liderando ampliamente su franja horaria.