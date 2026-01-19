Novak Djokovic barrió a Pedro Martínez y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Australia

Novak Djokovic (4° del ATP) quiere dejar atrás sus dos años de sequía en los Grand Slams y este lunes arrancó con una sólida victoria por parciales de 6-3, 6-2 y 6-2 ante el español Pedro Martínez (71°), metiéndose así en la segunda ronda del Abierto de Australia.

Pese a la incertidumbre sobre su condición física tras retirarse del torneo de Adelaida hace una semana, el serbio exhibió un nivel sólido. Apenas empezó, consiguió un quiebre en el segundo set y rápidamente encaminó todo con un 3-0.

En la segunda manga fue aún mejor, ya que dos rupturas a su rival le permitieron tomar ventaja 2-1 en el tercer juego y posteriormente quedarse con un 5-2 que fue ratificado, consiguiendo el 6-2 dejando a su oponente en cero.

Martínez buscó ofrecer resistencia en el tercer y definitivo set, pero el desgaste se le notó ante un "Nole" que del cuarto juego fue insaciable. Recuperando su mejor versión, rompió el servicio de su oponente para citarse con el italiano Francesco Maestrelli (141°).

Con esto, el balcánico de 38 años alcanzó su decimonovena clasificación a la segunda fase en 21 presentaciones en Australia. Así mismo, igualó la marca de Roger Federer y el español Feliciano López como los jugadores con más presencias en torneos grandes, con un total de 81 participaciones.