Tokio despedirá el año con la Hatsune Miku más grande de la historia

Tokio despedirá el 2025 con un espectáculo audiovisual inédito: la proyección de Hatsune Miku en una escala nunca antes vista sobre el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio, durante el evento oficial "Happy New Year Tokyo 2026", como parte de la cuenta regresiva hacia el Año Nuevo.

La sede del evento será la Citizens' Plaza y los alrededores del complejo gubernamental, lugar que recibirá público desde las 21:30. El programa comenzará a las 22:00 con actividades previas y culminará con el evento central de cuenta regresiva a las 23:30, extendiéndose hasta cerca de las 00:10 del 1 de enero.

El espectáculo visual tendrá como eje una proyección de aproximadamente 127 metros, desarrollada por la reconocida artista y directora Mika Ninagawa, junto al equipo creativo EiM.

El edificio ya ostenta un récord Guinness por su sistema de proyección arquitectónica, utilizado anteriormente para exhibiciones de Godzilla y las unidades de Evangelion. Según la descripción oficial del evento, Tokyo Nighttime Project, la propuesta combinará animación digital, láseres y música sincronizada.

"Presentamos un evento de cuenta regresiva deslumbrante que simboliza a Japón y a Tokio, con mapping inspirado en la visión artística de Mika Ninagawa y una actuación inmersiva de la cantante virtual Hatsune Miku", señala la organización, en una declaración traducida del sitio oficial.

El concepto visual principal, titulado "Tokyo Rebirth - A journey of the city's soul through the abyss and rebirth", concibe a la ciudad como un organismo vivo en constante transformación.

Programación

Además de Hatsune Miku, el evento incluirá un show de baile protagonizado por Hello Kitty, My Melody, Kuromi y Go-chan, con la canción KAWAII FESTIVAL, y una presentación en vivo del breakdancer Shigekix, campeón mundial y medallista de oro en los Juegos Asiáticos 2023.

La programación se completará con la participación de MPLUSPLUS DANCERS, un colectivo escénico que integra tecnología LED y efectos visuales para crear performances multisensoriales.

La entrada es gratuita, aunque requiere registro previo que actualmente se encuentra completo. Sin embargo, contará con transmisión en vivo para audiencias internacionales.