Tópicos: Magazine | Festival de Viña | Animadores

Chilenos eligen a Felipe Camiroaga y Soledad Onetto como la mejor dupla de animadores del Festival de Viña

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La última encuesta Cadem preguntó a los chilenos cuál fue su dupla favorita de animadores del icónico certamen.

Chilenos eligen a Felipe Camiroaga y Soledad Onetto como la mejor dupla de animadores del Festival de Viña
Cadem reveló las duplas de animadores del Festival de Viña del Mar más queridas por los chilenos en una encuesta reciente. 

La favorita absoluta fue la de Felipe Camiroaga y Soledad Onetto (2009-2010), con 22% de preferencias.

Antonio Vodanovic y Cecilia Bolocco (1984, 1986, 1990) ocuparon el segundo lugar con 16%, seguidos por Sergio Lagos y Tonka Tomicic (2016) en tercera posición con 9%.

La cuarta plaza la comparte la dupla actual, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, con un 8%, mientras que Francisco Saavedra y María Luisa Godoy (2023) cierran el top 5 con 6%.

Más abajo, Rafael Araneda y Carolina de Moras (2017-2019) suman 5%, Sergio Lagos y Myriam Hernández (2014) un 3%, y Antonio Vodanovic con Pamela Hódar (1991-1992) un 2%.

Finalmente, las duplas menos preferidas fueron la de Myriam Hernández con Ricardo Montaner (2015) y Rafael Araneda con Eva Gómez (2022), ambas con solo 1% de las menciones.

 

