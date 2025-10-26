Síguenos:
Magazine | Festival de Viña

Aseguran que Mon Laferte estará en el Festival de Viña 2026

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"Siempre que me inviten a Viña voy a venir", dijo la cantante.

La cantante Mon Laferte será una de las artistas del Festival de Viña del Mar 2026, según aseguró La Tercera.

La artista, que acaba de lanzar su álbum "Femme Fatale", no escondió sus ganas de sumarse al evento y señaló al mencionado medio que "yo siempre que me inviten a Viña voy a venir".

"Lo digo hoy y lo voy a decir siempre, porque para mí Viña fue un antes y un después en mi carrera. Entonces... me invitan y yo digo que sí", agregó.

En ese sentido el periódico señaló que la voz de "Otra noche de llorar" está muy cercana a sellar el acuerdo con Mega y Bizarro, y que el anunció podría confirmarse en las primeras semanas de noviembre.

De concretarse, sería la tercera actuación de Mon Laferte en el Festival de Viña tras su presentaciones de 2017 y 2020.

