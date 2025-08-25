Aseguran que Viña 2026 ya tiene a tres artistas confirmados

A seis meses de su realización del Festival de Viña del Mar se encuentra negociando a los artistas y humoristas que subirán a la Quinta Vergara en 2026.

Según detalló la periodista Ceciia Gutiérrez en el más reciente episodio de "Primer Plano" la organización ya tendría a tres nombres confirmados de cara a la próxima edición del evento.

Uno de ellos es el del bachatero Juan Luis Guerra, quien volvería a al Festival tras 14 años de ausencia y por quinta vez en su carrera.

El otro nombre revelado por Gutiérrez fue el de la banda argentina Ke Personajes, quienes debutarían en el certamen luego de su exitoso paso por el Festival del Huaso de Olmué este 2025.

El último y tercer nombre que estaría confirmado para volver a Viña 2026 es el reggeatonero Daddy Yankee, que hace unos años se "retiró" de la música urbana para seguir un camino ligado a la religión. Independientemente de ese movimiento, el nombre del puertorriqueño es, sin dudas, uno de los más relevantes del Festival en los últimos 20 años.

El Festival de Viña del Mar 2026 se realizará entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero.