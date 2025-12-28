Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Asskha Sumathra es la primera humorista confirmada para el Festival de Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La comediante se impuso en la votación popular del programa de Mega.

El Festival de Viña del Mar 2026 ya tiene a su primera humorista confirmada: este sábado la comediante Asskha Sumathra se impuso en el programa "Coliseo" y ganó el cupo para el preciado evento veraniego.

Con una rutina marcada por un estilo vivencial y ligada al mundo del transformismo, Asskha Sumatra logró conquistar al jurado y al público en su casa, obteniendo el 41,60% de los votos.

"Me siento absolutamente feliz, tengo un revoltijo de sentimientos, pero la alegría y el logro de éxito es lo principal", declaró la ganadora del programa.

Sobre su debut en el Festival de Viña Asskha Sumathra señaló que "quiero llegar con lo mejor y aún más, así que espérense, porque entraré con todo ese día". Además destacó el carácter historico de su presencia como la primera transformista en el evento.

El episodio final de "Coliseo" ganó en términos de audiencia con un promedio de 436.557 espectadores por minuto.

