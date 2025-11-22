Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Festival de Viña 2026 confirma la totalidad de su parrilla de artistas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Bomba Estéreo, NMIXX, Milo J, Pablo Chill-E y Ke Personajes también estarán en el certamen.

Festival de Viña 2026 confirma la totalidad de su parrilla de artistas
En portada

El Festival de Viña del Mar 2026 confirmó su parrilla de artistas de manera completa y anunció a su primer humorista.

A los ya conocidos nombres de Mon Laferte, Juanes, Pet Shop Boys, Paulo Londra, Pablo Chill-E, Mateo Bocelli, Milo J y Ke Personajes, el evento sumó a una serie de nuevos cantantes y bandas.

Entre ellos se encuentra el grupo colombiano Bomba Estéreo, los mexicanos Jesse y Joy, la legendaria Gloria Estefan, el reggaetonero Yandel con su show sinfónico y NMIXX, grupo surcoreano que marcará el debut del K-pop en el evento.

Además Mega y Bizarro confirmaron como primer humorista de Viña 2026 a Stefan Kramer, quien irá por su cuarta presentación en la Quinta Vergara tras sus shows de 2008, 2018 y 2020.

El Festival de Viña del Mar 2026 se realizará entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero.

Confirmados para Viña 2026

  • Mon Laferte
  • Pet Shop Boys
  • Juanes
  • Bomba Estéreo
  • Pablo Chill-E
  • Ke Personajes
  • Milo J
  • Gloria Estefan
  • Jesse y Joy
  • Yandel (sinfónico)
  • Paulo Londra
  • Mateo Bocceli
  • NMIXX
  • Stefan Kramer

