Festival de Viña 2026 confirma la totalidad de su parrilla de artistas

El Festival de Viña del Mar 2026 confirmó su parrilla de artistas de manera completa y anunció a su primer humorista.

A los ya conocidos nombres de Mon Laferte, Juanes, Pet Shop Boys, Paulo Londra, Pablo Chill-E, Mateo Bocelli, Milo J y Ke Personajes, el evento sumó a una serie de nuevos cantantes y bandas.

Entre ellos se encuentra el grupo colombiano Bomba Estéreo, los mexicanos Jesse y Joy, la legendaria Gloria Estefan, el reggaetonero Yandel con su show sinfónico y NMIXX, grupo surcoreano que marcará el debut del K-pop en el evento.

Además Mega y Bizarro confirmaron como primer humorista de Viña 2026 a Stefan Kramer, quien irá por su cuarta presentación en la Quinta Vergara tras sus shows de 2008, 2018 y 2020.

El Festival de Viña del Mar 2026 se realizará entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mega (@mega.tv)

Confirmados para Viña 2026