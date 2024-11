George Harris responde a críticas tras anuncio de Viña 2025: "No se amarguen la vida"

El comediante George Harris respondió a las críticas que recibió por un antiguo tweet suyo contra el expresidente Salvador Allende.

Harris, confirmado como una de las atracciones de Viña 2025, publicó en 2023 un mensaje en X en el que lanzaba un dardo contra el exmandatario chileno y sus seguidores. "Que pobreza de mente tan arrecha", señaló en la oportunidad.

El tweet reflotó a raíz del anuncio del Festival de Viña del Mar y le valió decenas de comentarios negativos en redes sociales.

¿Qué dijo George Harris?

A través de una extensa transmisión en su cuenta de Instagram, el comediante caribeño respondió a sus críticos y recomendó que "dejémonos de bloqueos y cuestiones".

"Esa gente que escribe 'no te presentes', deja la droga que están afectando a tu cerebro. Relax, que todo va a estar bien. Un consejo que les doy a mis haters, a la gente que no le gusta el trabajo del otro: amigo, pase. No se amarguen la vida, eso trae enfermedad, depresión", agregó.

Sobre su actuación en Viña 2025, George Harris indicó que "siempre he querido formar parte del Festival de Viña del Mar, es un sueño para mi" e invitó "a todos mis hermanos venezolanos que están en Chile a llenar la Quinta Vergara en la jornada inaugural".