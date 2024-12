George Harris se disculpa por polémicos dichos sobre Allende: "Entiendo que hay un dolor"

A través del programa "Only Fama", el comediante venezolano George Harris hizo un mea culpa sobre sus polémicos dichos sobre Salvador Allende en redes sociales.

En conversación con el programa, el confirmado para Viña 2025 reflexionó sobre la publicación, hecha en 2023, donde criticó la figura del expresidente.

"Fue algo que escribí hace muchísimo tiempo. Me arrepiento porque, como te digo al principio, yo no vivía Allende. Entiendo perfectamente que hay un dolor con respecto a la historia y que ese dolor no lo conozco. Es ahí donde yo incurrí en el error, quiero pedirle disculpas al pueblo chileno", expresó.

Posteriormente, Michael Roldán preguntó al humorista sobre las amenazas que ha recibido luego de que sus comentarios reflotaran, afirmando que ya ha hablado con la producción del Festival y que su debut en la Quinta Vergara sigue en pie.

"Sí, he recibido comentarios muy negativos. Obviamente, en un momento dado me asustó, lo hablé con los organizadores del Festival. Me dijeron, 'mira, vamos para adelante, seguimos con nuestro proyecto, la presentación está en pie'", dijo al respecto.

Asimismo, Harris afirmó que no quiere "dejar pasar esta oportunidad en mi vida, en mi carrera, porque para mí esto es muy importante".