"Le ponen tanto color": Iván Arenas pidió bajarle el perfil al Festival de Viña

El comediante Iván Arenas cuestionó la importancia que se le da al Festival de Viña en la carrera de los humoristas en Chile.

En conversación con Club Caribeño, aseguró que "Chile comete un error de darle tanto énfasis y tanta importancia a un festival que en Las Vegas en Estados Unidos cualquier casino te hace un festival más grande que esto, nosotros somos un país aislado, y nos creemos mucho como los tigres de la Malasia".

"El Festival de Viña... no sé yo no digo que sea malo, pero le ponen tanto color como si fuera el tope, como el que llega el festival es extraordinario y eso es mentira. A mi personalmente no me interesa el Festival de Viña", agregó.

Una de las principales razones por las que ha rechazado las invitaciones a ese escenario es porque cree que ahí se "queman" las rutinas humorísticas

"Dije que no porque no conviene, vas a quemar las rutinas y después quién te contrata, se producen necesidad en las personas que necesitan esa visualización, necesita que lo conozcan, pero cuando uno tiene una trayectoria no necesito que me conozcan, ya me conocen. Entonces para qué voy a quemar una rutina para solo decir que estuve en el Festival de Viña", remató.