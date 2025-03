Líder de The Cult aclaró confusa entrega de Gaviota en Viña: "No esperaba un set de TV"

El paso de The Cult en Viña 2025 dio que hablar debido a la desabrida entrega de premios que vivió la banda en el certamen.

El pasado 27 de febrero, el grupo británico subió al escenario de la Quinta Vergara para cerrar la "noche anglo" del evento.

Sin embargo, lo más llamativo de su presentación, fue la entrega de la Gaviota de plata a su guitarrista, Bill Dufy, cuando el resto de los músicos ya había abandonado el escenario, hecho que fue tildado en redes sociales como "una falta de respeto" hacia la agrupación.

Ian Atsbury aclara la entrega de Gaviota

Tras esta incómoda escena, Ian Atsbury, líder y vocalista de la banda- que se presentará este 9 de marzo en el Teatro Caupolicán-, se refirió a su presentación en la Ciudad Jardín, aclarando que no estaban al tanto de la premiación.

"No entendí el concepto de los premios ni la interacción con el público. No estaba al tanto de las sutilezas del festival", dijo en conversación con The Clinic.

Bajo esta línea, el artista indicó que con Dufy "nos turnamos para responder solicitudes, y en esta ocasión, creo que él fue quien estuvo abierto a la solicitud del Festival sobre el premio".

Pese a la criticada escena, Atsbury calificó el Festival de Viña y su dinámica como "algo muy único de Chile".

"Me gustó mucho. Al principio el ambiente era abrumador porque era un set de televisión y yo no esperaba un set de televisión", declaró.

Además, el músico aprovechó la instancia para elogiar el rol de los animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, afirmando que "eran geniales (...) los conocí después y fueron maravillosos, tuvimos una gran conexión".